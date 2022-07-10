«Использовали методы уклонения». Консорциум журналистов-расследователей обнародовал Uber Files

Конфиденциальные документы и счета, электронные письма, презентации и иные документы легли в основу расследования международной группы журналистов в отношении Uber. Итоги работы представителей СМИ вылились в Uber Files и были опубликованы 10 июля.
В заявлении журналистов, в частности, указано, что якобы Uber использовала методы уклонения, когда заходила на рынки как минимум 6 стран. «А также то, как она задействовала фалангу лоббистов, чтобы добиться расположения видных мировых лидеров с целью оказать влияние на законодательство и <...> избежать уплаты налогов», – говорится в публикации по результатам расследования (цитата по ТАСС).
Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов, представители Uber встречались с политиками и якобы просили о различных одолжениях. В том числе, «о прекращении расследований и изменении политики в отношении прав работников».
Расследование проводили более 40 средств массовой информации из 29 стран мира. Инициатором его появления выступили британская The Guardian и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).