«Использовали методы уклонения». Консорциум журналистов-расследователей обнародовал Uber Files

Конфиденциальные документы и счета, электронные письма, презентации и иные документы легли в основу расследования международной группы журналистов в отношении Uber. Итоги работы представителей СМИ вылились в Uber Files и были опубликованы 10 июля.



В заявлении журналистов, в частности, указано, что якобы Uber использовала методы уклонения, когда заходила на рынки как минимум 6 стран. «А также то, как она задействовала фалангу лоббистов, чтобы добиться расположения видных мировых лидеров с целью оказать влияние на законодательство и <...> избежать уплаты налогов», – говорится в публикации по результатам расследования (цитата по ТАСС).

