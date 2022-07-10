В ближайшее время не закончится. В Крыму продлен высокий уровень террористической угрозы

В республике Крым продлили высокий уровень террористической угрозы. «Жёлтый» уровень опасности продлится минимум до 20:00 25 июля, сообщает глава региона Сергей Аксенов.



По его словам, «жёлтый» уровень опасности введен на территории Армянска и Джанкоя, Керчи и Красноперекопска. Кроме того, в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Аксенов также подчеркнул, что высокий уровень угрозы сохраняется на республиканских объектах транспорта и ЖКХ, сельского хозяйства и промышленности.