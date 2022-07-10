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    В ближайшее время не закончится. В Крыму продлен высокий уровень террористической угрозы

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    8 комментариев

    В республике Крым продлили высокий уровень террористической угрозы. «Жёлтый» уровень опасности продлится минимум до 20:00 25 июля, сообщает глава региона Сергей Аксенов.

    По его словам, «жёлтый» уровень опасности введен на территории Армянска и Джанкоя, Керчи и Красноперекопска. Кроме того, в Джанкойском и Красноперекопском районах.

    Аксенов также подчеркнул, что высокий уровень угрозы сохраняется на республиканских объектах транспорта и ЖКХ, сельского хозяйства и промышленности.

    «Ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти», – добавил глава Крыма. Он подчеркнул, что власти делают все возможное для обеспечения безопасности людей.

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    Комментарии 8

    Свободу Лёхе!10 Июл 2022 в 22:10
    ...
    А ты с закрытыми очами
    Спишь под фанерною звездой.
    Вставай, вставай, однополчанин,
    Вставай, вставай, однополчанин,
    Вставай, вставай, однополчанин, -
    Бери шинель пошли домой!..
    +0-0
    Васисуалий Лошков10 Июл 2022 в 21:48
    мне страшно представить,во что эта дыра обошлась всем нам,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    +0-0
    moon23910 Июл 2022 в 21:40
    Аксёнов, не верит ВВП, инициирует панику среди населения Крыма, не верит в российскую армию, дайте ему 7 лет колонии... А по русски, что подразумевает под собой "высокий уровень террористической угрозы", можно конкретнее, Аксёнов уже с автоматом и в военной форме с броником?
    +0-0
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