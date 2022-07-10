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    В Крыму умер президент университета им. Лесгафта Владимир Таймазов

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    Президента НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта Владимир Таймазов скончался в возрасте 73 лет. Смерть наступила во время отдыха в Крыму, в селе Вилино

    Фото: комитет по спорту
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    «Спортивный Петербург понёс невосполнимую утрату. Мы потеряли мудрого руководителя, наставника, человека с большим сердцем. Скорбим вместе с родными, близкими и многочисленными учениками Владимира Александровича. Светлая память...», - сообщили в пресс-службе Комитета по спорту.

    Владимир Таймазов – родом из Красноярского края. C 1970 по 1974 год учился в Государственном дважды орденоносном институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта по специализации бокс.

    В 2001 году избирается на должность ректора Санкт-Петербургской Государственной академии физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. В 2006 и 2011 годах единогласно переизбирается на должность ректора.

    Под руководством В. А. Таймазова были перестроены стадион и манеж Университета, реконструированы многие спортивные залы и научные лаборатории. Обновлен облик всех строений территории вуза и отремонтировано подавляющее количество внутренних помещений. По его инициативе в 2009 году была создана новая версия экспозиции истории Университета, в 2011 году был открыт Зал олимпийской славы Университета.

    Фото: комитет по спорту

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