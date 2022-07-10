В Крыму умер президент университета им. Лесгафта Владимир Таймазов

Президента НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта Владимир Таймазов скончался в возрасте 73 лет. Смерть наступила во время отдыха в Крыму, в селе Вилино
«Спортивный Петербург понёс невосполнимую утрату. Мы потеряли мудрого руководителя, наставника, человека с большим сердцем. Скорбим вместе с родными, близкими и многочисленными учениками Владимира Александровича. Светлая память...», - сообщили в пресс-службе Комитета по спорту.
Владимир Таймазов – родом из Красноярского края. C 1970 по 1974 год учился в Государственном дважды орденоносном институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта по специализации бокс.
В 2001 году избирается на должность ректора Санкт-Петербургской Государственной академии физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. В 2006 и 2011 годах единогласно переизбирается на должность ректора.
Под руководством В. А. Таймазова были перестроены стадион и манеж Университета, реконструированы многие спортивные залы и научные лаборатории. Обновлен облик всех строений территории вуза и отремонтировано подавляющее количество внутренних помещений. По его инициативе в 2009 году была создана новая версия экспозиции истории Университета, в 2011 году был открыт Зал олимпийской славы Университета.