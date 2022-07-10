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    Двое получили травмы при столкновении катеров в Петербурге

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    Два судна столкнулись на реке Мойке в Петербурге, в результате чего два человека получили травмы. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

    На воде столкнулись прогулочный катер и вмещающий до 5 человек небольшой катер «Луч». У последнего от удара выбило стекла. Прибывшие на место транспортные полицейские предварительно установили, что происшествие случилось, потому что у маломерного судна заглох двигатель.

    пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

    Сообщается, что два человека получили незначительные травмы. На каком судне они находились, не уточняется. Транспортная полиция, как и прокуратура, проводит проверку.

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