Двое получили травмы при столкновении катеров в Петербурге

Два судна столкнулись на реке Мойке в Петербурге, в результате чего два человека получили травмы. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
На воде столкнулись прогулочный катер и вмещающий до 5 человек небольшой катер «Луч». У последнего от удара выбило стекла. Прибывшие на место транспортные полицейские предварительно установили, что происшествие случилось, потому что у маломерного судна заглох двигатель.
пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Сообщается, что два человека получили незначительные травмы. На каком судне они находились, не уточняется. Транспортная полиция, как и прокуратура, проводит проверку.