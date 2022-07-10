Германии нужен газ, россияне скучают по Netflix. Главное вокруг спецоперации на Украине за 10 июля

Из-за военной спецоперации на Украине Netflix приостановил работу в России в начале марта Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 10 июля.

Споры из-за турбины Речь идет о турбине производства Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток». Ранее у турбины выявили технические неисправности и перевезли из Германии в Канаду для починки. Как утверждала Siemens, вернуть ее было невозможно из-за санкций Канады против России.

Еще 14 июня «Газпром» сообщил, что проблемы с турбиной вынудили его сократить поставки газа по «Северному потоку». Сегодня стало известно, что Канада всё же намерена вернуть деталь Германии. — Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников, — приводит ТАСС слова благодарности от Олафа Шольца. Минэнерго Украины позднее заявило, что в правительстве страны «глубоко разочарованы» этим решением Канады. Еще о Германии Несколько новостей — тезисно: глава Минэкономики Германии заявил, что если страна не сможет заполнить газохранилища, то это станет для страны настоящей проверкой на прочность; Corriere della Sera: Германия уже месяц тормозит выделение Евросоюзом 9 миллиардов евро на помощь Украине. По информации газеты, решение Еврокомиссии не одобряет германский министр финансов; Bild am Sonntag: министр защиты прав потребителей Германии предложила ввести мораторий на отключение газа и электричества. Она считает, что в трудный зимний период потребителям понадобится особая защита. Новые ограничения



Канада планирует расширить санкции в отношении газового, нефтяного и химического секторов России. Они коснутся трубопроводов и металлургии. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Die Welt. Это одна из крупнейших ежедневных немецких газет. Ранее бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова стала корреспондентом газеты после того, как выбежала в студию канала во время прямого эфира с пацифистским плакатом. Она проработала в газете три месяца, после чего контракт с ней закончился и его не продлили.

По информации Дмитрия Колесова, большинство россиян, которые смотрели фильмы и сериалы на Netflix, после его ухода перешли на пиратские платформы. — Как бы ужасно это ни звучало из уст человека, который язык индустрии, но, на мой взгляд, в основном аудитория Netflix вынуждена была перетечь на пиратские сервисы, потому что библиотека этого ушедшего сервиса, к сожалению, альтернативы, такого же разнообразия, не имеет, — заявил эксперт на встрече в рамках Российской креативной недели. Украинская полиция объявила об аресте активов, связанных с Россией. Как сказано в заявлении, их общая стоимость — более 200 миллионов долларов.