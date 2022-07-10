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    На Мурманском шоссе БМВ разворотило в кювете. Пассажира вытаскивали очевидцы

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    5 комментариев

    BMW вынесло в кювет на Мурманском шоссе 10 июля. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.

    Авария произошла на 125-м километре Мурманского шоссе. На опубликованных кадрах БМВ с выбитым передним стеклом и смятым бампером.

    видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По информации очевидцев, водитель серьёзных травм не получил. У пассажира была зажата рука, люди из других автомобилей помогли выбраться пострадавшему.

    По данным «Фонтанки», автомобиль принадлежит 36-летней жительнице Пушкина. За машиной числится 13 неоплаченных штрафов.

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    Комментарии 5

    VKuser186265310 Июл 2022 в 20:40
    125 км. это у Юшково. Основная масса летчиков уже отвернула. Так что х.з.
    +0-0
    57843456710 Июл 2022 в 19:18
    так он просто улетел или опять штатное лобовое там?
    +0-0
    27581205210 Июл 2022 в 19:05
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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