На Мурманском шоссе БМВ разворотило в кювете. Пассажира вытаскивали очевидцы

BMW вынесло в кювет на Мурманском шоссе 10 июля. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.
Авария произошла на 125-м километре Мурманского шоссе. На опубликованных кадрах БМВ с выбитым передним стеклом и смятым бампером.
видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
По информации очевидцев, водитель серьёзных травм не получил. У пассажира была зажата рука, люди из других автомобилей помогли выбраться пострадавшему.
По данным «Фонтанки», автомобиль принадлежит 36-летней жительнице Пушкина. За машиной числится 13 неоплаченных штрафов.