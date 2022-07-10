Не выдержала защитная сетка. С дома на Невском уже падала штукатурка

Обрушение участка плиты балкона произошло на Невском, 45. Не выдержала защитная сетка. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава Центрального района Елена Федорова 10 июля.
«Никто из прохожих не пострадал. Сейчас территорию огородили, сотрудники МЧС проверяют состояние балконной плиты», — отметила Федорова.
С другой части дома уже было зафиксировано падение штукатурки. В администрации пообещали принять меры, а также попросили присылать в комментарии адреса, которые требуют внимания.
По словам очевидцев, обрушившийся кусок фасада чуть не угодил на голову прохожей.