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    Не выдержала защитная сетка. С дома на Невском уже падала штукатурка

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    13 комментариев

    Обрушение участка плиты балкона произошло на Невском, 45. Не выдержала защитная сетка. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава Центрального района Елена Федорова 10 июля.

    «Никто из прохожих не пострадал. Сейчас территорию огородили, сотрудники МЧС проверяют состояние балконной плиты», — отметила Федорова.

    С другой части дома уже было зафиксировано падение штукатурки. В администрации пообещали принять меры, а также попросили присылать в комментарии адреса, которые требуют внимания.

    По словам очевидцев, обрушившийся кусок фасада чуть не угодил на голову прохожей.

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    Комментарии 13

    26230678110 Июл 2022 в 20:29
    Газпром снес в апреле санаторий-профилакторий Кировского завода примерно 1970 года постройки. Здание простояло бы спокойно еще сотню лет. Никакие санкции его не остановили.
    Сколько скандальных сносов зданий в городе.
    +0-0
    Милая +10 Июл 2022 в 20:25
    Главе Администрации следовало бы отдать распоряжение всем управляющим компаниям отчитаться о состоянии фасадов исторических зданий и планах по их капитальному ремонту. Сколько и где балконов, карнизов, лепнины затянуто зелёной сеткой в ожидании обрушения на головы прохожих? Самое страшное - это их предаварийная ситуация над арками жилых домов и над входом в магазин, парадную и т.п.
    +0-0
    27448804510 Июл 2022 в 20:00
    У нас вес центр разваливается. Нужно видимо менять материалы, адаптировать их под наш климат.
    +0-0
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