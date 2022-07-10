Проник в корпус и бил. Под Ульяновском ночной посетитель напугал отдыхавших в лагере детей

Молодой мужчина под покровом ночи пробрался в детский лагерь в Ульяновской области, разбудил и нанес удары нескольким детям. Ему грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба УМВД по Ульяновской области.
По предварительной информации, 24-летний мужчина выпил и проник на территорию лагеря. Он прокрался в один из корпусов, начал будить детей, а некоторых из них и бить. Несколько детей получили рукой по лицу.
Мужчину оперативно задержали на месте происшествия. Выяснилось, что живет он в Ульяновске. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Как сообщает ТАСС, проверку по факту произошедшего проводит также министерство просвещения и воспитания Ульяновской области. Родителей пострадавших детей поставили в известность о произошедшем.