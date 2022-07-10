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    Самолет из Москвы не сразу долетел до Еревана. Дополнительную посадку обеспечил дебошир

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    1 комментарий

    Самолет из Москвы в Ереван пришлось сажать в Самаре. Причиной внеплановой посадки стал разбушевавшийся пассажир. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

    Инцидент произошел в ночь на 10 июля. Пассажир был настолько агрессивен, что командир экипажа принял решение об экстренной посадке.

    На место незамедлительно прибыла полиция. Сотрудники обнаружили пьяного мужчину, который конфликтовал с соседями по рейсу и нецензурно выражался. Отдыхать ему пришлось в дежурной части. В отношении дебошира составлены административные протоколы по трем статьям.

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    27581205210 Июл 2022 в 16:21
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укаже/те телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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