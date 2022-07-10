Самолет из Москвы не сразу долетел до Еревана. Дополнительную посадку обеспечил дебошир

Самолет из Москвы в Ереван пришлось сажать в Самаре. Причиной внеплановой посадки стал разбушевавшийся пассажир. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.



Инцидент произошел в ночь на 10 июля. Пассажир был настолько агрессивен, что командир экипажа принял решение об экстренной посадке.

На место незамедлительно прибыла полиция. Сотрудники обнаружили пьяного мужчину, который конфликтовал с соседями по рейсу и нецензурно выражался. Отдыхать ему пришлось в дежурной части. В отношении дебошира составлены административные протоколы по трем статьям.