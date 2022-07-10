СМИ: Германия блокирует выделение Украине пакета помощи на 9 млрд евро

Власти Германии больше месяца блокируют выделение второго пакета помощи Евросоюза Украине. Речь идет о кредите на 9 млрд евро, который ЕС пообещал выдать до конца 2022 года.
Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, немецкому министру финансов Кристиану Линднеру не нравится, что деньги хотят выделить за счет общего европейского долга, как это делалось во время пандемии. Пока Германия одобрила только первый пакет помощи — на 1 млрд евро. Транш должен поступить до конца июля.
При этом Киев утверждает, что нуждается в 5 млрд долларов ежемесячно. Издание отмечает, что Украина может объявить дефолт по погашению внешнего долга в размере 900 млн евро в сентябре.
По данным Corriere della Sera, блокировка помощи нервирует украинские власти, и увольнение украинского посла в Германии Андрея Мельника могло стать следствием этого. К тому же у них есть понимание, что Берлин готовится обойти некоторые санкции, чтобы обеспечить себе поставки газа.
В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС выделит Украине 9 млрд евро до конца года. По данным Bloomberg, помощь поступит в виде 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возвращения основной суммы долга.