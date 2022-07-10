СМИ: Германия блокирует выделение Украине пакета помощи на 9 млрд евро

Власти Германии больше месяца блокируют выделение второго пакета помощи Евросоюза Украине. Речь идет о кредите на 9 млрд евро, который ЕС пообещал выдать до конца 2022 года.

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera , немецкому министру финансов Кристиану Линднеру не нравится, что деньги хотят выделить за счет общего европейского долга, как это делалось во время пандемии. Пока Германия одобрила только первый пакет помощи — на 1 млрд евро. Транш должен поступить до конца июля.

При этом Киев утверждает, что нуждается в 5 млрд долларов ежемесячно. Издание отмечает, что Украина может объявить дефолт по погашению внешнего долга в размере 900 млн евро в сентябре.

По данным Corriere della Sera, блокировка помощи нервирует украинские власти, и увольнение украинского посла в Германии Андрея Мельника могло стать следствием этого. К тому же у них есть понимание, что Берлин готовится обойти некоторые санкции, чтобы обеспечить себе поставки газа.

В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС выделит Украине 9 млрд евро до конца года. По данным Bloomberg, помощь поступит в виде 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возвращения основной суммы долга.