В результате стрельбы в трёх барах ЮАР за ночь погибли два десятка человек

Трагедия произошла в трех барах ЮАР в ночь на воскресенье. Как сообщает ТАСС, погиб как минимум 21 человек.
О массовой стрельбе также сообщает Associated Press. По данным агентства, один из инцидентов произошёл в таверне, расположенной в городке Соуэто в Йоханнесбурге. По данным полиции, к заведению подъехал микроавтобус-такси. Внутри находилась группа мужчин. Покинув салон микроавтобуса, они открыли стрельбу по посетителям.
В полиции подчеркивают, что для нападения использовалось крупнокалиберное оружие, а стрельба была беспорядочной. Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние многих из них тяжелое. В результате этого инцидента погибли 15 человек.
Еще четверо погибли в таверне, расположенной в городке Суитуотерс в прибрежном городе Питермарицбурге. Там стреляли двое. Пострадавшими числятся 8 человек.
«Команда будет работать круглосуточно, чтобы найти и привлечь к ответственности виновных в этой стрельбе», — говорят в полиции.