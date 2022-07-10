В результате стрельбы в трёх барах ЮАР за ночь погибли два десятка человек

Трагедия произошла в трех барах ЮАР в ночь на воскресенье. Как сообщает ТАСС, погиб как минимум 21 человек.



О массовой стрельбе также сообщает Associated Press. По данным агентства, один из инцидентов произошёл в таверне, расположенной в городке Соуэто в Йоханнесбурге. По данным полиции, к заведению подъехал микроавтобус-такси. Внутри находилась группа мужчин. Покинув салон микроавтобуса, они открыли стрельбу по посетителям.