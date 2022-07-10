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    В результате стрельбы в трёх барах ЮАР за ночь погибли два десятка человек

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    3 комментария

    Трагедия произошла в трех барах ЮАР в ночь на воскресенье. Как сообщает ТАСС, погиб как минимум 21 человек.

    О массовой стрельбе также сообщает Associated Press. По данным агентства, один из инцидентов произошёл в таверне, расположенной в городке Соуэто в Йоханнесбурге. По данным полиции, к заведению подъехал микроавтобус-такси. Внутри находилась группа мужчин. Покинув салон микроавтобуса, они открыли стрельбу по посетителям.

    В полиции подчеркивают, что для нападения использовалось крупнокалиберное оружие, а стрельба была беспорядочной. Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние многих из них тяжелое. В результате этого инцидента погибли 15 человек.

    Еще четверо погибли в таверне, расположенной в городке Суитуотерс в прибрежном городе Питермарицбурге. Там стреляли двое. Пострадавшими числятся 8 человек.

    «Команда будет работать круглосуточно, чтобы найти и привлечь к ответственности виновных в этой стрельбе», — говорят в полиции.

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    Комментарии 3

    27581205210 Июл 2022 в 16:22
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е. н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0-0
    Danik10 Июл 2022 в 15:26
    Это какой район Санкт-Петербурга?
    Почему это нас должно взволновать?
    +0-0
    Dmitry_Vasiliev10 Июл 2022 в 15:18
    Поправьте заголовок: предлог не тот стоит: "в результате стрельбы С трёх барах ..."
    +0-0
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