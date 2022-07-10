Почти треснуло. Роскосмос показал необычное на солнце

Солнце, выглядящее так, будто оно пошло по швам, показали Роскосмос и ИПМ Келдыша. Видео, опубликованное в телеграм-канале госкорпорации, наглядно демонстрирует, как нарастает активность 25-го солнечного цикла.
В подписи к видео отмечается, что на лимбе Солнца видны протуберанцы. Это гигантские фонтаны раскаленного газа, поднятые и удерживаемые над поверхностью светила магнитным полем.
Яркие зоны на снимках — активные области, размер которых настолько велик, что может быть больше расстояния от Земли до Луны.
Вспышки солнечной активности проявляются и на Земле. Это могут быть как магнитные бури, так и солнечное сияние.