Почти треснуло. Роскосмос показал необычное на солнце

Солнце, выглядящее так, будто оно пошло по швам, показали Роскосмос и ИПМ Келдыша. Видео, опубликованное в телеграм-канале госкорпорации, наглядно демонстрирует, как нарастает активность 25-го солнечного цикла.



В подписи к видео отмечается, что на лимбе Солнца видны протуберанцы. Это гигантские фонтаны раскаленного газа, поднятые и удерживаемые над поверхностью светила магнитным полем.