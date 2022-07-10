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    Почти треснуло. Роскосмос показал необычное на солнце

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    3 комментария

    Солнце, выглядящее так, будто оно пошло по швам, показали Роскосмос и ИПМ Келдыша. Видео, опубликованное в телеграм-канале госкорпорации, наглядно демонстрирует, как нарастает активность 25-го солнечного цикла.

    В подписи к видео отмечается, что на лимбе Солнца видны протуберанцы. Это гигантские фонтаны раскаленного газа, поднятые и удерживаемые над поверхностью светила магнитным полем.

    Яркие зоны на снимках — активные области, размер которых настолько велик, что может быть больше расстояния от Земли до Луны.

    Вспышки солнечной активности проявляются и на Земле. Это могут быть как магнитные бури, так и солнечное сияние.

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    Комментарии 3

    27581205210 Июл 2022 в 16:24
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если ука.жете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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    Antuan Rokanten10 Июл 2022 в 14:49
    Страшные кадры. Земля обречена.
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