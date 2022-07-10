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    В Архангельской области автобус с призывниками столкнулся с газовозом и фурой. Один человек погиб

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    5 комментариев

    Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом и газовозом в Архангельской области. Об этом сообщает региональное МЧС 10 июля.

    Около 9 утра на дороге Ядриха — Верхняя Тойма столкнулись газовоз с пропаном, фура и пассажирский автобус. Пострадал пассажир автобуса, его госпитализировали. Спасатели деблокировали второго пострадавшего — водителя фуры. Водитель большегруза погиб на месте. Разгерметизации емкости с газом не произошло, угрозы взрыва не было.

    По словам очевидцев, в автобусе ехали призывники. «Фура выехала навстречу бензовозу (газовозу. — Прим. ред.), и сзади ехал автобус. Автобус, чтоб уйти от аварии, поехал в отбойники. В автобусе все живы, но у одного призывника губы сильно разбиты были. У остальных царапины и ушибы», — сообщил 29.ру мужчина, который оказался на месте происшествия.

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    Комментарии 5

    27581205210 Июл 2022 в 16:25
    Д.о.б.р.ы.й д..е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0-0
    Chanedraw10 Июл 2022 в 13:44
    Видимо, трасса плохая
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