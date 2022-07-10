В Архангельской области автобус с призывниками столкнулся с газовозом и фурой. Один человек погиб

Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом и газовозом в Архангельской области. Об этом сообщает региональное МЧС 10 июля.
Около 9 утра на дороге Ядриха — Верхняя Тойма столкнулись газовоз с пропаном, фура и пассажирский автобус. Пострадал пассажир автобуса, его госпитализировали. Спасатели деблокировали второго пострадавшего — водителя фуры. Водитель большегруза погиб на месте. Разгерметизации емкости с газом не произошло, угрозы взрыва не было.
По словам очевидцев, в автобусе ехали призывники. «Фура выехала навстречу бензовозу (газовозу. — Прим. ред.), и сзади ехал автобус. Автобус, чтоб уйти от аварии, поехал в отбойники. В автобусе все живы, но у одного призывника губы сильно разбиты были. У остальных царапины и ушибы», — сообщил 29.ру мужчина, который оказался на месте происшествия.