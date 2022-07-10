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    Во Франции заявили о контактах с Минобороны России

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    Министерства обороны России и Франции поддерживают контакт. Речи о разрыве взаимоотношений между странами не идет. Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal Du Dimanche.

    «Да, есть контакты между гражданскими или военными чиновниками, полностью перерезать нить с Москвой нельзя. Франция выполняет свою роль уравновешивающей силы», – заявил Лекорню.

    Глава французского министерства обороны также подчеркнул, что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине. При этом добавил, что страна старается «не говорить слишком много о наших поставках оружия».

    Напомним, что после начала спецоперации на Украине о попытках переговоров с российским Минобороны рассказывал глава Пентагона Ллойд Остин. Однако, по его словам, переговоров не произошло из-за отказа. Разговор между главами оборонных ведомств России и Соединенных Штатов произошел только в мае.

    Тем временем, контакт с президентом России после 24 февраля старался наладить и глава Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, на переговоры, в общей сложности, было потрачено около 100 часов.

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