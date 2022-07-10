Во Франции заявили о контактах с Минобороны России

Министерства обороны России и Франции поддерживают контакт. Речи о разрыве взаимоотношений между странами не идет. Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal Du Dimanche.



«Да, есть контакты между гражданскими или военными чиновниками, полностью перерезать нить с Москвой нельзя. Франция выполняет свою роль уравновешивающей силы», – заявил Лекорню.

Глава французского министерства обороны также подчеркнул, что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине. При этом добавил, что страна старается «не говорить слишком много о наших поставках оружия».