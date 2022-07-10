    Пробки

    2/10

    usd61.27eur62.05
    Едем к ним — что нужно знатьСписок запрещённыхКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Лебеди-кликуны впервые создали семью на Лахтинском заливе

    1945
    2 комментария

    Впервые на Лахтинском заливе в Нижне-Свирском заповеднике лебеди-кликуны вывели птенцов. Это знак того, что водоем восстанавливается после хозяйственного использования, считают ученые.

    Как сообщили в группе заповедника «ВКонтакте» 10 июля, первый раз птенцов заметили в середине прошлого месяца — родители вывели шестерых окрепших пуховичков на открытую воду.

    Птенцы, вероятно, вылупились ранее, однако семейство держалось среди растительности и не показывалось на глаза. Гнездование лебедей связывают со стабильными условиями в заливе, с восстановлением прибрежных биотопов после хозяйственного использования территории.

    «Для лебедей, во-первых, сформировались подходящие места для гнездования: на мелководьях Лахтинского залива выросла растительность, среди которой легко построить гнездо и спрятать маленьких птенцов. Во-вторых, высшие водные растения обеспечивают хорошую кормовую базу для лебедей. В-третьих, значительно уменьшившееся движение плавсредств по акватории Лахтинского залива сформировало среду без фактора антропогенного беспокойства», — отметили в заповеднике.

    В течение последних трёх лет на Лахтинском заливе в разные месяцы отмечали присутствие нескольких особей кликунов. Вероятно, это была разведка нового места с целью будущего гнездования.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close
    close