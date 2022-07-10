Лебеди-кликуны впервые создали семью на Лахтинском заливе

Впервые на Лахтинском заливе в Нижне-Свирском заповеднике лебеди-кликуны вывели птенцов. Это знак того, что водоем восстанавливается после хозяйственного использования, считают ученые.
Как сообщили в группе заповедника «ВКонтакте» 10 июля, первый раз птенцов заметили в середине прошлого месяца — родители вывели шестерых окрепших пуховичков на открытую воду.
Птенцы, вероятно, вылупились ранее, однако семейство держалось среди растительности и не показывалось на глаза. Гнездование лебедей связывают со стабильными условиями в заливе, с восстановлением прибрежных биотопов после хозяйственного использования территории.
«Для лебедей, во-первых, сформировались подходящие места для гнездования: на мелководьях Лахтинского залива выросла растительность, среди которой легко построить гнездо и спрятать маленьких птенцов. Во-вторых, высшие водные растения обеспечивают хорошую кормовую базу для лебедей. В-третьих, значительно уменьшившееся движение плавсредств по акватории Лахтинского залива сформировало среду без фактора антропогенного беспокойства», — отметили в заповеднике.
В течение последних трёх лет на Лахтинском заливе в разные месяцы отмечали присутствие нескольких особей кликунов. Вероятно, это была разведка нового места с целью будущего гнездования.