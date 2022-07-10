Лебеди-кликуны впервые создали семью на Лахтинском заливе

Впервые на Лахтинском заливе в Нижне-Свирском заповеднике лебеди-кликуны вывели птенцов. Это знак того, что водоем восстанавливается после хозяйственного использования, считают ученые.

Как сообщили в группе заповедника «ВКонтакте» 10 июля, первый раз птенцов заметили в середине прошлого месяца — родители вывели шестерых окрепших пуховичков на открытую воду.



Птенцы, вероятно, вылупились ранее, однако семейство держалось среди растительности и не показывалось на глаза. Гнездование лебедей связывают со стабильными условиями в заливе, с восстановлением прибрежных биотопов после хозяйственного использования территории.