Под Петербургом «Лада» наехала на лежавшего на трассе пенсионера

Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» под Петербургом. Погиб пенсионер, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти 10 июля.



Около часа ночи у поселка Селиваново «Лада Калина», двигаясь со стороны Лодейного Поля в сторону Петербурга, наехала на лежавшего на проезжей части 62-летнего пенсионера. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данным «Фонтанки», автомобилем управлял 21-летний житель деревни Мошкино. Он неоднократно привлекался за административные нарушения, в том числе за нарушения правил перевозки людей, управление транспортным средством при наличии неисправностей.