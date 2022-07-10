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    Под Петербургом «Лада» наехала на лежавшего на трассе пенсионера

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    3 комментария

    Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» под Петербургом. Погиб пенсионер, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти 10 июля.

    Около часа ночи у поселка Селиваново «Лада Калина», двигаясь со стороны Лодейного Поля в сторону Петербурга, наехала на лежавшего на проезжей части 62-летнего пенсионера. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По данным «Фонтанки», автомобилем управлял 21-летний житель деревни Мошкино. Он неоднократно привлекался за административные нарушения, в том числе за нарушения правил перевозки людей, управление транспортным средством при наличии неисправностей.

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    Комментарии 3

    AGP10 Июл 2022 в 12:11
    Прежде, чем улечься, пенс хотя бы треугольник на нужном расстоянии выставил.
    И причём предыдущие прегрешения водителя? На его месте любой мог оказаться, попробуй на трассе затормозить со скорости 90+
    Не уверен, что всё дело в грязных фарах.
    +0-0
    Гера-Фотич10 Июл 2022 в 12:03
    Надо фары хоть иногда протирать!
    +1-0
    svs-5710 Июл 2022 в 11:55
    Виноват конечно водитель потому что он до этого все что можно нарушал. А лежать ночью на проезжей части дороги можно не опасаться за свою жизнь.
    Объезжать должны.
    +0-0
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