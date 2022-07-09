Беспочвенная мера. Следствию не хватило аргументов для ареста обвиняемых в варварском распиле на Гражданском

Калининский райсуд Петербурга отпустил домой обвиняемых в незаконной рубке деревьев на Гражданском проспекте. Полицейское следствие видело их под арестом, но не объяснило, почему.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 9 июля, арест просили для Андрея Возакова и Гуломжона Мадрахимова — для первого домашний, для второго – в изоляторе. Разница в мере, вероятно связана с ролью, которую следствие отводит обвиняемым.
Согласно материалам дела, ночью 23 мая мужчины сорок минут пилили деревья на углу Гражданского проспекта и улицы Гидротехников. Их жертвами стали пять тополей, три рябины и берёза, потеря которых обошлась городскому бюджету в 250 тысяч рублей. Возакова считают исполнителем, Мадрахимова – руководителем и владельцем пилы.
Следствие подкрепило своё ходатайство тяжестью преступления и перспективой 7 лет лишения свободы, предусмотренной третьей частью статьи 260 УК. Суд разъяснил, что по смыслу закона только этого недостаточно, а довод об устойчивой линии поведения, о которой могут договориться фигуранты на свободе, принять не могут — в УПК такое основание пока не закрепили.
Тем не менее, контакты обвиняемых всё же ограничили. Мадрахимова отпустили с запретом определённых действий. Суд согласился, что владелец пилы может уничтожить доказательства, и запретил ему бывать на месте преступления, в аэропортах и на вокзалах, а также общаться со свидетелями и предполагаемым напарником по распилу.
Возаков ушёл к беременной подруге и матери-пенсионерке без меры пресечения.
В администрации Калининского района Петербурга показывали варварскую вырубку деревьев, на которую пожаловались жители. Замглавы Николай Платонов пообещал, что возможность компенсировать потерю тополей, рябин и берёзы рассмотрят в ходе осеннего месячника.