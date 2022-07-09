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    Беспочвенная мера. Следствию не хватило аргументов для ареста обвиняемых в варварском распиле на Гражданском

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    Калининский райсуд Петербурга отпустил домой обвиняемых в незаконной рубке деревьев на Гражданском проспекте. Полицейское следствие видело их под арестом, но не объяснило, почему.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 9 июля, арест просили для Андрея Возакова и Гуломжона Мадрахимова — для первого домашний, для второго – в изоляторе. Разница в мере, вероятно связана с ролью, которую следствие отводит обвиняемым.

    Согласно материалам дела, ночью 23 мая мужчины сорок минут пилили деревья на углу Гражданского проспекта и улицы Гидротехников. Их жертвами стали пять тополей, три рябины и берёза, потеря которых обошлась городскому бюджету в 250 тысяч рублей. Возакова считают исполнителем, Мадрахимова – руководителем и владельцем пилы.

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    Следствие подкрепило своё ходатайство тяжестью преступления и перспективой 7 лет лишения свободы, предусмотренной третьей частью статьи 260 УК. Суд разъяснил, что по смыслу закона только этого недостаточно, а довод об устойчивой линии поведения, о которой могут договориться фигуранты на свободе, принять не могут — в УПК такое основание пока не закрепили.

    Тем не менее, контакты обвиняемых всё же ограничили. Мадрахимова отпустили с запретом определённых действий. Суд согласился, что владелец пилы может уничтожить доказательства, и запретил ему бывать на месте преступления, в аэропортах и на вокзалах, а также общаться со свидетелями и предполагаемым напарником по распилу.

    Возаков ушёл к беременной подруге и матери-пенсионерке без меры пресечения.

    В администрации Калининского района Петербурга показывали варварскую вырубку деревьев, на которую пожаловались жители. Замглавы Николай Платонов пообещал, что возможность компенсировать потерю тополей, рябин и берёзы рассмотрят в ходе осеннего месячника.

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    27580427909 Июл 2022 в 22:55
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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