Tagesspiegel: Женщинам подмешали «наркотик изнасилования» на вечеринке, где был канцлер ФРГ Шольц

Издание сообщает, что эта информация попала к журналистам из внутреннего чата СДПГ, где говорилось как минимум о восьми случаях. Одна из возможных пострадавших пожаловалась на плохое самочувствие, головокружение и потерю памяти, при этом говорила, что алкоголь не употребляла, а просто ела и пила во время мероприятия.

Несколько женщин стали жертвами так называемого «наркотика изнасилования» на вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии. Об этом 9 июля пишет газета Tagesspiegel .

Вечеринка состоялась в прошлую среду, на ней присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты, сотрудники немецкого Бундестага и избирательных округов. Был там и Федеральный канцлер Олаф Шольц.



Расследованием инцидента занимается криминальная полиция Берлина. В деле есть уже пять пострадавших.



«Наркотиком изнасилования» называют вещества, которые подмешивают в напитки потенциальным жертвам, после них они обычно ничего не помнят.

