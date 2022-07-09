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    Tagesspiegel: Женщинам подмешали «наркотик изнасилования» на вечеринке, где был канцлер ФРГ Шольц

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    15 комментариев

    Несколько женщин стали жертвами так называемого «наркотика изнасилования» на вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии. Об этом 9 июля пишет газета Tagesspiegel.

    Издание сообщает, что эта информация попала к журналистам из внутреннего чата СДПГ, где говорилось как минимум о восьми случаях. Одна из возможных пострадавших пожаловалась на плохое самочувствие, головокружение и потерю памяти, при этом говорила, что алкоголь не употребляла, а просто ела и пила во время мероприятия.

    Вечеринка состоялась в прошлую среду, на ней присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты, сотрудники немецкого Бундестага и избирательных округов. Был там и Федеральный канцлер Олаф Шольц.

    Расследованием инцидента занимается криминальная полиция Берлина. В деле есть уже пять пострадавших.

    «Наркотиком изнасилования» называют вещества, которые подмешивают в напитки потенциальным жертвам, после них они обычно ничего не помнят.

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    Комментарии 15

    Свободу Лёхе!09 Июл 2022 в 23:59
    Сложно переключиться: помню как Лужин подсунул Софье Семёновне сторублёвую кредитку, но Лебезятников с Раскольниковым его разоблачили но чтобы вот так.. Нет, тут надо разбираться, как там у них устроено..)
    +0-0
    sektor709 Июл 2022 в 23:52
    Все по плану. Теперь Шольц, потом Рютте. Макрон после выборов трупик без коалиции с кем-то.
    Какие ещё кандидаты в Европе.
    Ах, да. На 🇱🇰 шри-ланке сместили тех, кто заблокировал наш самолёт.
    +0-0
    ДеHеб09 Июл 2022 в 23:25
    Тёти подставные и не только
    +0-0
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