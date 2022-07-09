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    Не по адресу. В Ленобласти машина улетела с дороги прямо на кладбище

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    В неожиданном, но запоминающемся месте закончилась поездка для водителя легковушки в Киришском районе Ленобласти. Авто потревожило могилы, и самостоятельно выбраться у него не получилось.

    Как пишет 47news, курьезная авария произошла около полудня 9 июля на 16 км трассы Кириши — Смолино. Водитель легковушки пошел на обгон в районе Будогощи, выехал на встречную полосу и съехал в кювет.

    Машина в итоге «припарковалась» на местном кладбище. На фото от очевидцев видно, что авто снесло оградку и приземлилось на одну из могил. На дорогу бедолагу вытаскивали с помощью крана. В результате один человек пострадал.

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