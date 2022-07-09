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    Под Петербургом по подозрению в мошенничестве задержан музыкант. Он успел поработать с Егором Кридом

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    Полиция раскрыла мошенничество с арендой несуществующего жилья в Петербурге. Подозреваемых нашли в Ленинградской области, один из них в свободное от афер время занимается музыкой.

    О задержании двоих подозреваемых в возрасте 30 лет и 21 года 9 июля сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. По данным следствия, организованная группа в их лице обманывала желающих снять жильё.

    «Размещали объявление о сдаче в аренду квартир, якобы от собственников. После перевода потерпевшими денежных средств за бронирование объявление о сдаче квартиры в аренду удалялось и услуга не оказывалась», — рассказали в полицейском главке.

    В деле два эпизода. По информации «Фонтанки», на удочку мошенников в апреле попалась женщина, потерявшая 15 тысяч рублей, в конце мая ещё одна заплатила 10 тысяч.

    Оба подозреваемых зарегистрированы в Агалатово. Младший в декабре прошлого года зарегистрировал ИП, основной деятельностью которого указана розничная торговля по почте или через Интернет. Старший пишет и поёт песни, судя по страницам его группы в соцсетях — для узкого круга фанатов. В начале 10-х записал совместный трек с Егором Кридом и снялся в клипе. Примерно тогда же в дуэте с Клавой Кокой пел кавер на трек Тимоти и Кристины Si «Посмотри».

    В полиции сообщили, что результатом обыска в квартирах фигурантов стали в том числе десяток банковских карт, более двадцати мобильных телефонов и почти столько же сим-карт. Оба молодых человека, которым вменяют вторую часть статьи 159 УК, задержаны на двое суток.

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