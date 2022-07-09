Под Петербургом по подозрению в мошенничестве задержан музыкант. Он успел поработать с Егором Кридом

Полиция раскрыла мошенничество с арендой несуществующего жилья в Петербурге. Подозреваемых нашли в Ленинградской области, один из них в свободное от афер время занимается музыкой.



О задержании двоих подозреваемых в возрасте 30 лет и 21 года 9 июля сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. По данным следствия, организованная группа в их лице обманывала желающих снять жильё.



«Размещали объявление о сдаче в аренду квартир, якобы от собственников. После перевода потерпевшими денежных средств за бронирование объявление о сдаче квартиры в аренду удалялось и услуга не оказывалась», — рассказали в полицейском главке.

