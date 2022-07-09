Зеленский уволил 5 послов за день: главное вокруг спецоперации на Украине за 9 июля

Эксплуатация иностранных самолетов в условиях санкций обсуждается на самом высоком уровне Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 9 июля.

Помощь Украине Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. В него вошли в том числе четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, заявил, что Агентство США по международному развитию выделит Украине грант на 1,7 миллиарда долларов. Его планируют направить на нужды здравоохранения. Госсекретарь США Энтони Блинкен также объявил, что страна направит Украине более 368 миллионов долларов в виде дополнительной гуманитарной помощи. Владимир Зеленский дал интервью CNN. В нём он высказал предположение, что до конца года Украине удастся закончить боевые действия. — Если мощное вооружение от наших партнеров придет к нам вовремя и если удача и бог будут на нашей стороне, мы можем добиться многого, — приводит ТАСС слова украинского президента.

Дипломатия Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. Тот ранее стал известен благодаря резкой критике немецких политиков — их помощь Украине Мельник считал недостаточной. Также были уволены украинские послы в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Энтони Блинкен провел переговоры с Ван И, китайским министром иностранных дел. Как передает Bloomberg, по их итогам Блинкен заявил, что Китай поддерживает Россию вопреки заявлениям о своей нейтральности. Как считает Блинкен, поддержка Китая очевидна во время заседаний ООН и в публикациях китайских государственных СМИ.

А что в России? В Курской области продлили повышенный уровень террористической опасности до 23 июля. Ряд заявлений, связанных с санкциями, сделал Виталий Савельев, глава Минтранса. Тезисно: со временем АВТОВАЗ освоит производство автомобилей с подушкой безопасности, иначе компания заменит поставщиков; российские авиакомпании не будут использовать контрафактные детали при обслуживании самолетов иностранного производства; у «Аэрофлота» и S7 нет проблем со страхованием самолетов, оно ведется согласно плану; Россия предлагала иностранным партнерам подтвердить безопасность эксплуатации самолетов, однако ответа не получила.