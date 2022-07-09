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    Зеленский уволил скандального посла в Германии, который шутил про «обиженную ливерную колбасу», и еще четверых

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    Украинский посол в Германии Андрей Мельник уволен со своего поста. Также освобождены от должностей послы в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии. Соответствующий указ опубликован 9 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

    Мельник запомнился тем, что обвинял Германию в отсутствии гостеприимства по отношению к украинским беженцам, недостаточных темпах поставки вооружений и даже называл канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев. Позднее он в интервью ZDF говорил, что сожалеет об этом высказывании.

    Накануне увольнения Мельника таблоид Bild писал, что, по данным источников в Киеве, он может занять теперь должность в МИД Украины и даже стать новым заместителем министра иностранных дел. Берлин активно добивался от Киева удаления посла из ФРГ.

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