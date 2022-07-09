Зеленский уволил скандального посла в Германии, который шутил про «обиженную ливерную колбасу», и еще четверых

Украинский посол в Германии Андрей Мельник уволен со своего поста. Также освобождены от должностей послы в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии. Соответствующий указ опубликован 9 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского.



Мельник запомнился тем, что обвинял Германию в отсутствии гостеприимства по отношению к украинским беженцам, недостаточных темпах поставки вооружений и даже называл канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев. Позднее он в интервью ZDF говорил, что сожалеет об этом высказывании.

