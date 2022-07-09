РПЛ сменил «Тинькофф» на «МИР» в качестве титульного спонсора

Российская премьер-лига сменила титульного спонсора. Соглашение подписано до конца сезона-2025/26, сообщили организаторы 9 июля перед матчем за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.



Финансовые детали сделки не разглашаются.



До этого титульным спонсором РПЛ выступал «Тинькофф», который платил Лиге около 330 млн рублей в год.



Новый сезон чемпионата России стартует 9 июля матчем за Суперкубок страны, в котором «Зенит» сыграет против «Спартака». Встреча пройдет в Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

