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    РПЛ сменил «Тинькофф» на «МИР» в качестве титульного спонсора

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    Российская премьер-лига сменила титульного спонсора. Соглашение подписано до конца сезона-2025/26, сообщили организаторы 9 июля перед матчем за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.

    Финансовые детали сделки не разглашаются.

    До этого титульным спонсором РПЛ выступал «Тинькофф», который платил Лиге около 330 млн рублей в год.

    Новый сезон чемпионата России стартует 9 июля матчем за Суперкубок страны, в котором «Зенит» сыграет против «Спартака». Встреча пройдет в Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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