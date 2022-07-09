Двое пострадали при пожаре на АЗС под Ульяновском. Посмотрите на эпичные кадры

Серьезный пожар произошел днем 9 июля на автозаправочной станции неподалеку от села Кузоватово в Ульяновской области. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
Пугающие кадры появились в местных пабликах. На видео и фото, предположительно, попал момент начала пожара.
С огнем боролись чуть больше часа. Информация о возгорании поступила в 15:05 (мск), а в 16:15 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара есть пострадавшие. Двух человек с ожогами рук увезли в больницу, уточнили РИА Новости в экстренных службах.