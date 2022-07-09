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    Устроившего переполох в магазине на Металлистов задержали. Полиции он знаком

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    Немногим больше суток потребовалось полицейским, чтобы найти мужчину, пугавшего ножом персонал магазина в Красногвардейском районе Петербурга. Им оказался рецидивист из Юнтолово.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 июля, по подозрению в разбое на проспекте Металлистов задержан 45-летний ранее судимый мужчина. Оперативники нашли его на проспекте Авиаконструкторов, в той же десятиэтажке, где он и проживает.

    По версии правоохранителей, утром 6 июля житель Юнтолово наведался в магазин в Красногвардейском районе города, набрал товаров почти на 6,5 тысячи рублей и сбежал, припугнув персонал ножом.

    По информации «Фонтанки», прошлое у подозреваемого богатое. С конца 90-х он успел побывать в судах по череде имущественных преступлений, которые разбавили статьи об истязании, побоях и наркотиках.

    Мужчина процессуально задержан на двое суток.

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