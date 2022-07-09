Ближе к зрителю. Камеры на ЧМ по футболу в Катаре могут появиться в неожиданном месте

Во время чемпионата мира — 2022 в Катаре болельщики могут получить возможность заглядывать туда, откуда видео появляется не так часто. Камеры планируют поставить прямо в раздевалках команд, сообщает 9 июля RMC Sport.



Издание со ссылкой на источник пишет, что ФИФА рассматривает возможность установки камер в раздевалках команд во время грядущего мундиаля. Изображение будет транслироваться либо в прямом эфире, либо с небольшой задержкой. Федерация считает эту идею возможностью сблизить зрителей с футболистами. Подобная практика уже применяется на соревнованиях по регби.

