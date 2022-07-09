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    Ближе к зрителю. Камеры на ЧМ по футболу в Катаре могут появиться в неожиданном месте

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    Во время чемпионата мира — 2022 в Катаре болельщики могут получить возможность заглядывать туда, откуда видео появляется не так часто. Камеры планируют поставить прямо в раздевалках команд, сообщает 9 июля RMC Sport.

    Издание со ссылкой на источник пишет, что ФИФА рассматривает возможность установки камер в раздевалках команд во время грядущего мундиаля. Изображение будет транслироваться либо в прямом эфире, либо с небольшой задержкой. Федерация считает эту идею возможностью сблизить зрителей с футболистами. Подобная практика уже применяется на соревнованиях по регби.

    Собеседник RMC Sport добавил, что проект находится на стадии разработки, более конкретно об этом можно будет сказать ближе к ноябрю.

    Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за путевку на мировое первенство, однако была отстранена после начала спецоперации на Украине.

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