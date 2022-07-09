Ботанический сад превратят в концертный зал под открытым небом

Классика, джаз, фламенко и рок-хиты в симфонической обработке будут звучать прямо под кронами деревьев Ботанического сада с 11 по 17 июля. В программе фестиваля Summer Music Park выступят солисты Мариинского театра, музыканты оркестров Филармонии, известные драматические артисты.

Откроет программу фестиваля пианист Борис Березовский с программой из Бетховена, Шопена, Рахманинова и Стравинского.

13 июля — вновь классика: звезды — актер Александр Галибин, пианистка Полина Осетинская и сопрано Яна Иванилова со скрипачкой Еленой Ревич станут участниками литературно-музыкального вечера по творчеству Тургенева. Стихи и отрывки из прозы будут чередовать с сочинениями Чайковского, Рахманинова, Танеева, Глиэра и Ляпунова.



В программе вечера 14 июля — романтические миниатюры в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра, 15 июля — «Времена года» Вивальди и Пьяццолы от Камерного оркестра Мариинского театра.

