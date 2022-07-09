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    Ботанический сад превратят в концертный зал под открытым небом

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    Классика, джаз, фламенко и рок-хиты в симфонической обработке будут звучать прямо под кронами деревьев Ботанического сада с 11 по 17 июля. В программе фестиваля Summer Music Park выступят солисты Мариинского театра, музыканты оркестров Филармонии, известные драматические артисты.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Откроет программу фестиваля пианист Борис Березовский с программой из Бетховена, Шопена, Рахманинова и Стравинского.

    12 июля направление резко сменится на cinema jazz — биг-бэнд Станислава Чигадаева порадует приятными аранжировками.

    13 июля — вновь классика: звезды — актер Александр Галибин, пианистка Полина Осетинская и сопрано Яна Иванилова со скрипачкой Еленой Ревич станут участниками литературно-музыкального вечера по творчеству Тургенева. Стихи и отрывки из прозы будут чередовать с сочинениями Чайковского, Рахманинова, Танеева, Глиэра и Ляпунова.

    В программе вечера 14 июля — романтические миниатюры в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра, 15 июля — «Времена года» Вивальди и Пьяццолы от Камерного оркестра Мариинского театра.

    Предпоследний вечер отдадут саундтрекам и необычным транскрипциям музыки от классики до Nirvana — это будет авторский проект виолончелиста Дмитрия Ганенко.

    А завершит фестиваль 17 июля спектакль-фламенко «ДНК Кармен» — работа петербургского театра Fabrica de Tabaco.

    Начало всех концертов — в 20:00. 0+

    Фото: предоставлено организаторами

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