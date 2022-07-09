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    «Готовимся наблюдать». В петербургском небе ждут необычного

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    Пролетающую в ночном небе комету ждут петербургские астрономы. Они рассказали, когда за ней лучше всего наблюдать.

    «Готовимся наблюдать комету C/2017 K2 (PANSTARRS). Низко на юго-восточном горизонте. Для СПб лучшее время для наблюдений около 1 часа ночи, яркость кометы оставляет желать лучшего», — пишут охотники за ночными явлениями 9 июля в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

    Комета C/2017 K2 (PANSTARRS) была открыта в 2017 году на расстоянии 16,09 а.е. (2,4 млрд км) от Солнца за орбитой Сатурна. Ее максимальное сближение с Землей ожидается 14 июля 2022 года. Эксперты отмечают, что комета не подойдет достаточно близко, чтобы было возможно ее рассмотреть невооруженным глазом.

    «Даже при максимальном сближении, C/2017 K2 все равно будет дальше от нас, чем среднее расстояние между Землей и Марсом. Но, по крайней мере, можно быть спокойными — планета в безопасности», — пишет издание «Хайтек». Увидеть ее можно будет только с помощью хорошего телескопа.

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