«Готовимся наблюдать». В петербургском небе ждут необычного

Пролетающую в ночном небе комету ждут петербургские астрономы. Они рассказали, когда за ней лучше всего наблюдать.



«Готовимся наблюдать комету C/2017 K2 (PANSTARRS). Низко на юго-восточном горизонте. Для СПб лучшее время для наблюдений около 1 часа ночи, яркость кометы оставляет желать лучшего», — пишут охотники за ночными явлениями 9 июля в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Комета C/2017 K2 (PANSTARRS) была открыта в 2017 году на расстоянии 16,09 а.е. (2,4 млрд км) от Солнца за орбитой Сатурна. Ее максимальное сближение с Землей ожидается 14 июля 2022 года. Эксперты отмечают, что комета не подойдет достаточно близко, чтобы было возможно ее рассмотреть невооруженным глазом.

