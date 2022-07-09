На Ветеранов каршеринг вылетел на газон, удирая от полиции. За рулём был молодой и бесправный

Без аварии с каршерингом не обошлось субботнее утро в Кировском районе Петербурга. Из строя арендованный автомобиль вывел заскучавший без поездок нарушитель.
Фотографию разбитой машины с цветографией сервиса аренды на проспекте Ветеранов, 110, «Фонтанке» 9 июля прислал читатель. Автомобиль завершил поездку на газоне, помяв капот и потеряв колесо.
В полиции уточнили, что каршеринг привлёк внимание правоохранителей ещё целым. Остановить его пытались сотрудники ГИБДД Красносельского района, водитель требование проигнорировал и попытался скрыться.
Погоня за ним закончилась там, где был сделан снимок. Водителем оказался 21-летний житель города, который уже успел покататься так, что остался без прав.
Молодого человека доставили в отдел, в отношении него составлен протокол по второй части статьи 12.7 КоАП. Вилка санкций за езду без прав позволяет наказать нарушителя штрафом до 30 тысяч, обязательными работами или арестом до 15 суток.