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    На Ветеранов каршеринг вылетел на газон, удирая от полиции. За рулём был молодой и бесправный

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    Без аварии с каршерингом не обошлось субботнее утро в Кировском районе Петербурга. Из строя арендованный автомобиль вывел заскучавший без поездок нарушитель.

    Фотографию разбитой машины с цветографией сервиса аренды на проспекте Ветеранов, 110, «Фонтанке» 9 июля прислал читатель. Автомобиль завершил поездку на газоне, помяв капот и потеряв колесо.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Анатолий
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    В полиции уточнили, что каршеринг привлёк внимание правоохранителей ещё целым. Остановить его пытались сотрудники ГИБДД Красносельского района, водитель требование проигнорировал и попытался скрыться.

    Погоня за ним закончилась там, где был сделан снимок. Водителем оказался 21-летний житель города, который уже успел покататься так, что остался без прав.

    Молодого человека доставили в отдел, в отношении него составлен протокол по второй части статьи 12.7 КоАП. Вилка санкций за езду без прав позволяет наказать нарушителя штрафом до 30 тысяч, обязательными работами или арестом до 15 суток.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Анатолий

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