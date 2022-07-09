На Ветеранов каршеринг вылетел на газон, удирая от полиции. За рулём был молодой и бесправный

Без аварии с каршерингом не обошлось субботнее утро в Кировском районе Петербурга. Из строя арендованный автомобиль вывел заскучавший без поездок нарушитель.



Фотографию разбитой машины с цветографией сервиса аренды на проспекте Ветеранов, 110, «Фонтанке» 9 июля прислал читатель. Автомобиль завершил поездку на газоне, помяв капот и потеряв колесо.