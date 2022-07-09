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    Блинкен: Россия в изоляции. Захарова: Сами вы в изоляции

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    Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях G20 отметил, что Россия оказалась в изоляции на встрече глав МИД «двадцатки», а министр Сергей Лавров якобы и вовсе покинул её досрочно. Ответ от официального представителя дипведомства Марии Захаровой долго ждать не заставил.

    «Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы. Нам же рассказывали, как Вы лично просите всех подряд «изолировать» Россию. И все, кого Вы просите, смеются Вам в спину, зная, что нынешняя Администрация обречена на бесславный конец», — заявила Захарова 9 июля в своём Telegram-канале.

    Накануне Захарова заявила о провале попыток бойкота России со стороны Запада на совещании глав МИД стран G20.

    Ранее президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии на саммит G20, который состоится в ноябре.

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