    Пробки

    2/10

    usd61.27eur62.05
    Едем к ним — что нужно знатьСписок запрещённыхКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Смольный добавит денег школам, детсадам и больницам

    1580
    обсудить

    Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, предусматривающее увеличение лимитов финансирования по социально значимым объектам Адресной инвестиционной программы. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

    Согласно документу, деньги получат восемь общеобразовательных учреждений, среди которых две школы на Комендантском проспекте и на Промышленной улице в Пушкине, школы на Петровском проспекте и на Муринской дороге в Полюстрово, школы на улице Ольги Форш и на Пулковском шоссе. Кроме того, допсредства направят на реконструкцию лицея № 369 на улице Маршала Захарова и учреждение дополнительного образования в Зеленогорске.

    Также выделят деньги на строительство детских садов на улице Брянцева, на Бухарестской улице, на Промышленной улице в Пушкине, на Красносельском шоссе в Горелово, на территории предприятия «Ручьи», на территории, ограниченной проспектом Маршала Блюхера и Полюстровским проспектом, а также на возведение объекта совмещенного образования в Северо-Приморской части города.

    Затронет увеличение лимита и медучреждения, в том числе деньги пойдут на здание отделения экстренной медицинской помощи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, здания отделения скорой медицинской помощи Городской поликлиники № 8 на улице Крыленко, пожарного депо на проспекте Луначарского, многоквартирного дома на Глухарской улице, инженерной подготовки территорий в районе Каменки, СДЮШОР Пушкинского района, центра спортивной подготовки и крытых катков на улице Фаворского и на Среднем проспекте В.О.

    Допфинансирование также выделят Центру современного искусства им. Сергея Курехина и на реконструкцию здания психоневрологического интерната № 4 в Пушкине.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close