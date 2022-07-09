Смольный добавит денег школам, детсадам и больницам

Согласно документу, деньги получат восемь общеобразовательных учреждений, среди которых две школы на Комендантском проспекте и на Промышленной улице в Пушкине, школы на Петровском проспекте и на Муринской дороге в Полюстрово, школы на улице Ольги Форш и на Пулковском шоссе. Кроме того, допсредства направят на реконструкцию лицея № 369 на улице Маршала Захарова и учреждение дополнительного образования в Зеленогорске.

Также выделят деньги на строительство детских садов на улице Брянцева, на Бухарестской улице, на Промышленной улице в Пушкине, на Красносельском шоссе в Горелово, на территории предприятия «Ручьи», на территории, ограниченной проспектом Маршала Блюхера и Полюстровским проспектом, а также на возведение объекта совмещенного образования в Северо-Приморской части города.

