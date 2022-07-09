Юная петербурженка рассказала о голубоглазом рукоблуде с замашками сталкера. Теперь знакомства с ним ищет полиция

Полиция Петербурга ищет мужчину, пристававшего к девушке школьного возраста. Он голубоглаз, настойчив и может встретиться как в наземном общественном транспорте, так и в метро, стало известно «Фонтанке» 9 июля.

Словесный портрет любителя потискать попутчиц полицейские Адмиралтейского района города получили от 15-летней петербурженки накануне около часа дня. Девушка рассказала, что с докучливым мужчиной ей не посчастливилось ехать в 46-м троллейбусе по проспекту Ветеранов.

По её словам, домогательствам она подверглась в нескольких остановках от метро «Проспект Ветеранов». Запомнились голубые глаза, футболка в цвет, короткая стрижка, серые джинсы.



Смена транспорта затеряться не помогла. Минут через двадцать своего обидчика девушка узнала среди пассажиров подземки. Он снова распустил руки в вагоне, когда поезд подъезжал к станции «Балтийская».

