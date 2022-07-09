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    Юная петербурженка рассказала о голубоглазом рукоблуде с замашками сталкера. Теперь знакомства с ним ищет полиция

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    17 комментариев

    Полиция Петербурга ищет мужчину, пристававшего к девушке школьного возраста. Он голубоглаз, настойчив и может встретиться как в наземном общественном транспорте, так и в метро, стало известно «Фонтанке» 9 июля.

    Словесный портрет любителя потискать попутчиц полицейские Адмиралтейского района города получили от 15-летней петербурженки накануне около часа дня. Девушка рассказала, что с докучливым мужчиной ей не посчастливилось ехать в 46-м троллейбусе по проспекту Ветеранов.

    По её словам, домогательствам она подверглась в нескольких остановках от метро «Проспект Ветеранов». Запомнились голубые глаза, футболка в цвет, короткая стрижка, серые джинсы.

    Смена транспорта затеряться не помогла. Минут через двадцать своего обидчика девушка узнала среди пассажиров подземки. Он снова распустил руки в вагоне, когда поезд подъезжал к станции «Балтийская».

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    Комментарии 17

    Петрович2809 Июл 2022 в 15:15
    Опять байрамкурам?
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    Zet09 Июл 2022 в 14:43
    Все, кто в метро спускается, сталкеры!
    +0-0
    hal900009 Июл 2022 в 13:26
    А я раз тоже сидел сидел...и решил женщину заказать ну на час которая..кто на два часа зарплаты не хватит...так вот позвонил договорились ...жду..а у меня ещё привычка ну тоесть не то чтобы привычка а периодически случается...сижу за компом и пукаю..что аж слезы из глаз..ну привыкаю ..и форточка закрыта..так вот..на этот раз спецом ещё подумал мол пукать небуду всё-таки уважать женщин надо пускай и гулящая..а она чет задержалась..а я и забыл уже про нее и ..короч не сдержался и опять напускал..потом слышу звонит в дверь я бегом сорвался дверь открываю...а она-Фууу блин..и побежала..я ей куда побежала??..а сексом позаниматься??..короч она убежала...
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