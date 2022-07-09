Пенсионер с двумя пистолетами открыл охоту на людей на Просвещения и уехал в спецбольницу

Полицейские задержали жителя Калининского района Петербурга после того, как в разгар дня он целился из окна в прохожих. Объяснять свои мотивы ему пришлось сначала в отделе, а потом в психиатрической больнице.

Беспокойной пятница выдалась у жителей девятиэтажки на проспекте Просвещения, 104, стало известно «Фонтанке» 9 июля. Незадолго до четырёх часов после полудня в экстренную службу «112» позвонила женщина, рассказавшая о возмутителе спокойствия, который засел на втором этаже дома и открыл стрельбу — будто бы по людям.

Цели остались невредимы. Полицейские были на месте через несколько минут. Квартиру быстро вычислили и задержали хозяина — пенсионера, который в ноябре будет отмечать своё 72-летие.



«У него изъяты два пневматических пистолета. В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

