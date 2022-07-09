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    Мотоциклист столкнулся с «БМВ» на 1-м Муринском. В больницу увезли его пассажирку

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    Девушку увезли в больницу после аварии в Выборгском районе Петербурга. Она ехала пассажиром на мотоцикле, который уронил автомобиль.

    Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по городу и области 9 июля, «БМВ» не разъехался с «Кавасаки» на пересечении 1-го Муринского и Лесного проспектов накануне немногим позже половины шестого часа вечера. Автомобиль задел мотоцикл, пилот и его 30-летняя пассажирка оказались на асфальте.

    Обоих осмотрели медики, госпитализация потребовалась девушке. Скорая увезла её в больницу с травмами средней степени тяжести.

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