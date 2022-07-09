«Чтобы вторая ручка была, как у всех, с пальчиками». Шестилетнему Илье необходима помощь в протезировании

Илья родился с недоразвитой левой рукой. После первого неудачного протезирования он обходился без протеза. Но сейчас мальчику уже стало трудно с одной рукой. За счёт госбюджета получить протез в короткие сроки, на чём настаивают врачи, нереально. Оплатить протезирование самостоятельно мама мальчика не может.



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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Илья Титов, 6 лет. Ленинградская область.

Аномалия развития левой руки.

Требуется протезирование. Стоимость 180 778 руб.

«На четвёртом месяце беременности врачи сообщили мне, что у сына недоразвита левая рука почти до локтя — нет левой кисти и части предплечья. Вскоре после этого известия отец Ильи ушел от нас.

Когда сыну было четыре месяца, на обследовании в Центре имени Альбрехта ортопед рекомендовал нам протезирование. Сначала Илье нужно было привыкнуть к косметическому протезу, затем установить механический.



Таков был план врачей, но на деле вышло иначе: почти год ушел на оформление всех бумаг, затем три месяца на изготовление косметического протеза. Когда мы его получили, культя выросла, протез давил и причинял боль. Сын капризничал и старался от него избавиться. Поэтому Илья несколько лет обходился без протеза, так ему было удобнее.

Но сейчас сын подрос, и с одной рукой ему стало непросто играть, кататься на самокате, да и сверстники начали дразнить. Илья осенью пойдет в школу и мечтает о второй ручке — такой же, как у всех, с пальчиками.



После неудачного протезирования боюсь, что и в этот раз процесс затянется на месяцы, и в итоге сын останется без протеза. В Центре имени Альбрехта могут помочь в короткие сроки изготовить нужные нам протезы и помочь Илье к ним привыкнуть. Но, к сожалению, сделать это за счёт госбюджета невозможно. А самой мне не потянуть оплату, одна воспитываю сына. Прошу, помогите!» Ирина Титова, Ленинградская область. Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Ильи врожденная культя левого предплечья. Ребёнку необходимо протезирование тяговым и косметическим протезами левого предплечья в максимально короткие сроки».

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