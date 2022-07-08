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    В Росздравнадзоре не подтвердили информацию о дефиците «Феназепама»

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    Число введенных в гражданский оборот упаковок препарата «Феназепам» в прошлом и текущем году почти идентично, за 6 месяцев 2022 года введено более 755 тысяч упаковок, сообщается на сайте Росздравнадзора.

    Ранее в СМИ появились сообщения о дефиците «Феназепама» в российских аптеках.

    «Количество введенных в гражданский оборот упаковок лекарственного препарата «Феназепам» (таблетки) в прошлом и текущем году практически идентично», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

    В 2021 году в гражданский оборот было введено примерно 1,4 миллиона упаковок препарата, за 6 месяцев 2022 года — 755 тысяч, уточнили в ведомстве. На сегодняшний день в аптечных организациях находится 201 289 упаковок «Феназепама».

    Кроме того, введенные в гражданский оборот в июне-июле 2022 года 434 842 упаковки «Феназепама» еще не доехали до всех регионов, в ближайшие дни лекарство попадет на полки аптек субъектов России, отметили в Росздравнадзоре.

    «Феназепам» оказывает анксиолитическое (уменьшение тревоги, беспокойство, страх), седативно-снотворное, противосудорожное и центральное миорелаксирующее действие.

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