В Росздравнадзоре не подтвердили информацию о дефиците «Феназепама»

Число введенных в гражданский оборот упаковок препарата «Феназепам» в прошлом и текущем году почти идентично, за 6 месяцев 2022 года введено более 755 тысяч упаковок, сообщается на сайте Росздравнадзора.

Ранее в СМИ появились сообщения о дефиците «Феназепама» в российских аптеках.

«Количество введенных в гражданский оборот упаковок лекарственного препарата «Феназепам» (таблетки) в прошлом и текущем году практически идентично», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.