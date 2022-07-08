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    Бензин в России дешевеет четыре месяца подряд

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    Средняя розничная цена на бензин в России в июне снизилась на 0,1% по отношению к маю, падая уже четвертый месяц подряд, стоимость дизельного топлива за месяц не изменилась, свидетельствуют материалы Росстата.

    «Цены на газовое моторное топливо снизились на 4,4%, бензин автомобильный — на 0,1%. Цены на дизельное топливо практически не изменились», — приводит данные РИА Новости 8 июля.

    Топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год, по его итогам цена бензина выросла на 8,84%, превысив темпы инфляции, сообщал Росстат. По данным ведомства, цены на бензин в первые два месяца 2022 года еженедельно росли невысокими темпами, а в марте начали снижаться.

    В месячном выражении цены на горючее снижаются уже четыре месяца подряд. При этом с начала января по конец июня бензин в России подорожал лишь на 0,39%, а дизель — на 1,71% при инфляции за этот период в 11,77%.

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