Бензин в России дешевеет четыре месяца подряд

Средняя розничная цена на бензин в России в июне снизилась на 0,1% по отношению к маю, падая уже четвертый месяц подряд, стоимость дизельного топлива за месяц не изменилась, свидетельствуют материалы Росстата.

«Цены на газовое моторное топливо снизились на 4,4%, бензин автомобильный — на 0,1%. Цены на дизельное топливо практически не изменились», — приводит данные РИА Новости 8 июля.

Топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год, по его итогам цена бензина выросла на 8,84%, превысив темпы инфляции, сообщал Росстат. По данным ведомства, цены на бензин в первые два месяца 2022 года еженедельно росли невысокими темпами, а в марте начали снижаться.