Курбан-Байрам ограничит Кронверкский и Московский ранним утром 9 июля

Празднование мусульманского праздника Курбан-Байрам внесет изменения в движение наземного транспорта в Петербурге ранним утром субботы, 9 июля. Будут перекрыты две улицы и изменены маршруты двух трамваев.
Праздничные богослужения пройдут с 4:15 до 6:00, сообщает Медиацентр Санкт-Петербурга. В это время будет ограничено движение городского и общественного транспорта по Кронверкскому проспекту и по участку Московского проспекта от Сенной площади до дома 12 по Московскому проспекту.
С 3:45 до 6:00 будет закрыто трамвайное движение по Кронверкскому проспекту, добавляет пресс-служба «Горэлектротранса». Трамваи проследуют:
- №6 — от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до конечной станции «19-я линия В.О.»; от конечной станции «Тихорецкий проспект» по Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, 2-му Муринскому проспекту, проспекту Энгельса, Большому Сампсониевскому, 1-му Муринскому и Лесному проспектам, Гренадерской улице (обратно: по Гренадерской, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова и Лесному проспекту), Гренадерскому мосту, улице Чапаева, Большой Монетной улице, улицам Котовского, Чапаева и Куйбышева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому и Большому Сампсониевскому проспектам, Боткинской улице, улицам Академика Лебедева и Комсомола (обратно — по Боткинской) до конечной станции «Площадь Ленина»;
- №40 — от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, улице Комсомола (обратно — по Боткинской) до конечной станции «Площадь Ленина»; от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до конечной станции «19-я линия В.О.».