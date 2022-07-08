«Флешмоб» в левом ряду собирает пробку на востоке КАД

Несколько автомобилей собрали «паровозик» на кольцевой автодороге Петербурга днем 8 июля. Затор растянулся на пару километров.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
О массовой аварии на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Рябовским шоссе сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их словам, в левом ряду там собрался «паровозик» из шести машин. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что сейчас на 40-м километре внутреннего кольца КАД в четвертой полосе стоят только три легковых автомобиля — участники ДТП. Пострадавших в аварии нет.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на внутреннем кольце в районе места ДТП затруднено, скопился затор длиной 2 километра.