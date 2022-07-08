Почти 4 тысячи Land Cruiser и Lexus отзывают в России из-за проблем с ПО

ООО «Тойота Мотор» объявило об отзыве нескольких тысяч новых внедорожников марок Toyota и Lexus. Их нужно перепрограммировать, чтобы убрать проблемы с системой курсовой устойчивости.
Под отзывную кампанию попали 3864 автомобиля Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX 500D и LX 600, проданные с 1 июля 2021 года по настоящее время, сообщает 8 июля пресс-служба Росстандарта. Все машины оснащены системой курсовой устойчивости (VSC), которая контролируется с помощью электронного блока управления системы противоскольжения по специальной запрограммированной логике. Из-за этого VSC может включаться или не включаться в зависимости от последовательности действий водителя при глушении двигателя.
«Существует вероятность того, что из-за особенностей программного обеспечения ЭБУ системы противоскольжения при определенных действиях, когда водитель вручную выключает VSC с помощью бортового управления данной системой и выключает зажигание в таком состоянии, а затем снова его включает при нажатой педали тормоза, система VSC не включится по умолчанию при следующем цикле зажигания. Если в точности не производить указанные действия, то работа VSC автоматически вернется к настройке по умолчанию VSC «ON» (включено) в любом последующем цикле зажигания. Если же система VSC по умолчанию не активирована, на приборной панели включится сигнальная лампа, указывающая водителю, что система VSC не активирована», — говорится в сообщении Росстандарта.
На всех отзываемых автомобилях в дилерских центрах перепрограммируют блок управления тормозной системой. Работы проведут бесплатно для владельцев. VIN-коды машин, попавших под сервисную кампанию, указаны в перечне на сайте Росстандарта.