    Пробки

    5/10

    usd63.14eur64.13
    Едем к ним — что нужно знатьСписок запрещённыхКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Почти 4 тысячи Land Cruiser и Lexus отзывают в России из-за проблем с ПО

    2027
    5 комментариев

    ООО «Тойота Мотор» объявило об отзыве нескольких тысяч новых внедорожников марок Toyota и Lexus. Их нужно перепрограммировать, чтобы убрать проблемы с системой курсовой устойчивости.

    Под отзывную кампанию попали 3864 автомобиля Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX 500D и LX 600, проданные с 1 июля 2021 года по настоящее время, сообщает 8 июля пресс-служба Росстандарта. Все машины оснащены системой курсовой устойчивости (VSC), которая контролируется с помощью электронного блока управления системы противоскольжения по специальной запрограммированной логике. Из-за этого VSC может включаться или не включаться в зависимости от последовательности действий водителя при глушении двигателя.

    «Существует вероятность того, что из-за особенностей программного обеспечения ЭБУ системы противоскольжения при определенных действиях, когда водитель вручную выключает VSC с помощью бортового управления данной системой и выключает зажигание в таком состоянии, а затем снова его включает при нажатой педали тормоза, система VSC не включится по умолчанию при следующем цикле зажигания. Если в точности не производить указанные действия, то работа VSC автоматически вернется к настройке по умолчанию VSC «ON» (включено) в любом последующем цикле зажигания. Если же система VSC по умолчанию не активирована, на приборной панели включится сигнальная лампа, указывающая водителю, что система VSC не активирована», — говорится в сообщении Росстандарта.

    На всех отзываемых автомобилях в дилерских центрах перепрограммируют блок управления тормозной системой. Работы проведут бесплатно для владельцев. VIN-коды машин, попавших под сервисную кампанию, указаны в перечне на сайте Росстандарта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 5

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close
    close