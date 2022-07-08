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    Машины на Шуваловском проспекте вынужденно приняли горячую «ванну»

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    Кипятком залило проезжую часть из-за аварии на трубе в Приморском районе.

    Автомобилям пришлось ехать по горячей воде, вылившейся из прохудившейся трубы на перекрёстке Шуваловского и Комендантского проспектов, сообщают около двух дня очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП».

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    В ГУП ТЭК сообщили «Фонтанке», что к 14.45 теплоэнергетики локализовали вытеканиеу дома 44 по Комендантскому проспекту. По предварительной информации, дефект образовался на трубопроводе диаметром 600 мм.

    «Изношенный участок огорожен в соответствии со всеми правилами безопасности, вытекание локализовано. Горячее водоснабжение абонентов, по предварительным данным, будет обеспечено по обратному трубопроводу», - сообщили в ГУП «ТЭК».

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