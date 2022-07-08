    Пробки

    4/10

    usd63.14eur64.13
    В чем обвиняют УмноваКуда пойти на выходныхКак сэкономить на фруктахОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    За удар головой в лицо экс-участковый выплатит пострадавшему петербуржцу 5500 рублей

    691
    3 комментария

    Фрунзенский районный суд вынес приговор бывшему участковому, которого обвиняли в том, что он дважды превысил свои полномочия.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 июля, в мае прошлого года Олег Иванов встретился в отделе полиции с доставленным за неповиновение мужчиной. Задержанный вел себя агрессивно и также убежать из комнаты пог разбору. Сотрудник, как доказывало следствие в суде, «нанес потерпевшему удар ногой по ноге, рукой по корпусу и головой в лицо». Затем он повалил его на скамейку, мужчина при этом ударился головой.

    По этому эпизоду в процессе сотрудник вину признал.

    Вторым случаем превышения в СК посчитали эпизод от апреля 2020 года, когда Иванов приехал по вызову в магазин сети «Пятерочка». Там двое добровольцев одной из общественных организаций якобы выявили, как несовершеннолетнему продали алкоголь в ходе «контрольной закупки». Полицейский доставил добровольцев в отдел.

    Сам Иванов рассказал, что когда приехал в магазин, то никакого подростка там не нашел, и указал, что в период карантина подобные проверки запрещены. Граждан было двое, он — один. После доставления в отдел с добровольцами провели профилактическую беседу и отпустили. Поэтому вину он не признал.

    Суд оправдал Иванова по эпизоду с добровольцами за отсутствием состава, признав право на реабилитацию.

    А по первому обвинению его все-таки признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

    «С учетом содержания под домашним арестом, наказание считается отбытым», — отмечает пресс-служба.

    При это суд также взыскал с бывшего участкового в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в 5 500 рублей.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close
    close