За удар головой в лицо экс-участковый выплатит пострадавшему петербуржцу 5500 рублей

Фрунзенский районный суд вынес приговор бывшему участковому, которого обвиняли в том, что он дважды превысил свои полномочия.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 июля, в мае прошлого года Олег Иванов встретился в отделе полиции с доставленным за неповиновение мужчиной. Задержанный вел себя агрессивно и также убежать из комнаты пог разбору. Сотрудник, как доказывало следствие в суде, «нанес потерпевшему удар ногой по ноге, рукой по корпусу и головой в лицо». Затем он повалил его на скамейку, мужчина при этом ударился головой.



По этому эпизоду в процессе сотрудник вину признал.

Вторым случаем превышения в СК посчитали эпизод от апреля 2020 года, когда Иванов приехал по вызову в магазин сети «Пятерочка». Там двое добровольцев одной из общественных организаций якобы выявили, как несовершеннолетнему продали алкоголь в ходе «контрольной закупки». Полицейский доставил добровольцев в отдел.

Сам Иванов рассказал, что когда приехал в магазин, то никакого подростка там не нашел, и указал, что в период карантина подобные проверки запрещены. Граждан было двое, он — один. После доставления в отдел с добровольцами провели профилактическую беседу и отпустили. Поэтому вину он не признал.

