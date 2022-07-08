В Петербурге ипотека снова пошла в рост. 70% кредитов берут по льготным программам

После весеннего проседания рынок ипотеки в Петербурге начал расти — как отмечают аналитики ВТБ, сказалось снижение ставок по государственным и банковским программам. Так, в Санкт-Петербурге в июне банк выдал на 90% больше кредитов, чем в мае, а по стране это превышение составило 60%.

За июнь заемщики банка в Санкт-Петербурге и Ленобласти оформили более 1,2 тыс. жилищных кредитов на сумму 8,5 млрд рублей. По стране же банк выдал их всего 14 тысяч на 76,6 млрд рублей.



По итогам первого полугодия более 8 тыс. петербургских клиентов оформили в ВТБ ипотеку суммарно на 45,5 млрд рублей. При этом 70% кредитов выдали по различным льготным программам. Так, ипотекой с господдержкой на новостройки и семейной ипотекой воспользовались более 6 тыс. заемщиков на сумму свыше 33 млрд рублей. По стране же жилищный кредит в ВТБ оформили 96,5 тысячи заемщиков почти на 432 млрд рублей. Здесь каждый второй кредит был выдан с господдержкой.



Как отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин, выдача ипотеки по стране пока отстает от прошлогодних показателей, хотя ситуация улучшается.

