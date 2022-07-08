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    В Петербурге ипотека снова пошла в рост. 70% кредитов берут по льготным программам

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    После весеннего проседания рынок ипотеки в Петербурге начал расти — как отмечают аналитики ВТБ, сказалось снижение ставок по государственным и банковским программам. Так, в Санкт-Петербурге в июне банк выдал на 90% больше кредитов, чем в мае, а по стране это превышение составило 60%.

    За июнь заемщики банка в Санкт-Петербурге и Ленобласти оформили более 1,2 тыс. жилищных кредитов на сумму 8,5 млрд рублей. По стране же банк выдал их всего 14 тысяч на 76,6 млрд рублей.

    По итогам первого полугодия более 8 тыс. петербургских клиентов оформили в ВТБ ипотеку суммарно на 45,5 млрд рублей. При этом 70% кредитов выдали по различным льготным программам. Так, ипотекой с господдержкой на новостройки и семейной ипотекой воспользовались более 6 тыс. заемщиков на сумму свыше 33 млрд рублей. По стране же жилищный кредит в ВТБ оформили 96,5 тысячи заемщиков почти на 432 млрд рублей. Здесь каждый второй кредит был выдан с господдержкой.

    Как отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин, выдача ипотеки по стране пока отстает от прошлогодних показателей, хотя ситуация улучшается.

    — В июне ипотечный рынок существенно вырос за счет улучшения условий по кредитам, — продолжил Евгений Дячкин. — Ставки вернулись к уровню начала года и снова позволяют заемщикам планировать сделки. Основная доля выдач приходится на ипотеку с господдержкой, но она снижается, что говорит о постепенном выравнивании рынка. Однако для многих клиентов ставки выше 10% — сдерживающий фактор, так что говорить о полноценном восстановлении спроса еще рано.

    Эксперты банка отмечают, что клиентская активность продолжит расти, предпосылками для этого станет накопленный отложенный спрос и возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

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    MinimumLaw08 Июл 2022 в 15:45
    Красота. Прямо чувствуется мощь. Такими темпами скоро вообще луну с марсом застоим! А вот отдельным банкам с государственным участиям на В начинающимся на ТБ заканчивающимся привет! Выдать зарплатному ипотечнику заведомо необеспеченный кредит, да еще и позволить снять все наличкой - это талант. В других условиях и трети такой радости не допросишься без справок с места работы и иже с ним. Да и в кассе никогда столько одномоментно не бывает - заказывать надо. Короче говоря молодцы. Умело с клиентами обращаетесь.
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