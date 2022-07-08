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    Главный синоптик Петербурга рассказал, как не попасть под дождь в выходные

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    Суббота и воскресенье — 9 и 10 июля — станут не такими жаркими, как прошлые выходные. Однако в этот раз стоит ожидать дожди и ливни, где-то даже с градом. Об этом 8 июля рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

    «[Выходные] будут не такими жаркими, как прошлые, но не замерзнем точно. Главное не промокнуть», — сообщил синоптик. Чтобы не попасть под дождь, уточнил Колесов, необходимо правильно выбрать место и время пребывания на природе. «Смотрите локатор, хоть на «Яндексе», — добавил он.

    В субботу, 9 июля, в западные районы Ленобласти подойдет атмосферный фронт. В этих местах будут кратковременные дожди и грозы, а после обеда можно ждать ливней, местами с градом. Температура воздуха в Петербурге — до 25 градусов тепла.

    В воскресенье, 10 июля, также ожидаются кратковременные дожди, но меньшей интенсивности. В городе — до 23 градусов тепла.

    «Тепло и влажно, может, грибы пойдут активно», — закончил свой прогноз Колесов.

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