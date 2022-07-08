Главный синоптик Петербурга рассказал, как не попасть под дождь в выходные

Суббота и воскресенье — 9 и 10 июля — станут не такими жаркими, как прошлые выходные. Однако в этот раз стоит ожидать дожди и ливни, где-то даже с градом. Об этом 8 июля рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

«[Выходные] будут не такими жаркими, как прошлые, но не замерзнем точно. Главное не промокнуть», — сообщил синоптик. Чтобы не попасть под дождь, уточнил Колесов, необходимо правильно выбрать место и время пребывания на природе. «Смотрите локатор, хоть на «Яндексе», — добавил он.