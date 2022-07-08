Заместитель гендиректора «Аэрофлота» получил семь лет по делу о хищении 250 миллионов рублей

Заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова признали виновным в хищении 250 миллионов рублей и приговорили к 7 годам лишения свободы. Топ-менеджеру также назначен штраф в размере 900 тысяч рублей. Вместе с ним по делу проходили бывший директор юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова, адвокаты КАМО «Ваш адвокатский партнёр» Александр Сливко и Дина Кибец, которых также признали виновными в мошенничестве, сообщает 8 июля Следственный комитет России.

Следствие и суд установили, что в 2015–2016 годах Александров с Давыдовой организовали заключение с вышеупомянутыми адвокатами пяти договоров на оказание юридических услуг. Однако выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО «Аэрофлот». В следующие два года Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объёме выполненных работ.

На автомобили, недвижимое имущество и денежные средства фигурантов судом наложен арест, при этом стоимость арестованного только у Александрова составила порядка 10 млн рублей.



Приговором суда Татьяне Давыдовой назначено 6,5 года лишения свободы со штрафом 700 тысяч, Александру Сливко 6,5 года лишения свободы со штрафом 650 тысяч, Дине Кибец — 6 лет лишения свободы со штрафом 600 тысяч.