Спасение от нестерпимых болей. Артемию из Ленобласти срочно требуется помощь

У пятилетнего Артемия гидроцефалия головного мозга. Это заболевание ещё называют водянкой. Мальчику срочно требуется шунтирующая система для проведения нейрохирургической операции на головном мозге. Но у семьи нет средств.



Поделиться Поделиться





Аваргин Артемий, 5 лет. Ленинградская область.

Гидроцефалия головного мозга.

Требуется шунтирующая система с контролируемым клапаном давления. Стоимость 236 880 руб.

При рождении у Артемия произошло кровоизлияние в мозг, которое привело к гидроцефалии. При этом заболевании в ликвороносных путях головного мозга скапливается чрезмерное количество спинномозговой жидкости. Гидроцефалия у детей характеризуется выбуханием родничков, расхождением костных швов, увеличением окружности головы, набуханием подкожных вен головы, экзофтальмом, отставанием в физическом и психомоторном развитии, признаками повышенного внутричерепного давления.



Ещё 25 лет назад такой ребёнок был обречён. Сейчас это заболевание врачи могут взять под контроль. Один из способов — шунтирующая операция, в ходе которой устанавливается специальный шунт для отведения ликвора (жидкости) в другие системы организма.

Но шунты не вечны — они засоряются, и периодически их необходимо менять. Если этого не сделать, то жизнь пациента вновь оказывается в опасности. По этой причине Артемий уже перенёс несколько трепанаций черепа. Сейчас ему снова требуется замена шунта. И заменить его необходимо в самое ближайшее время — это вопрос жизни.



К сожалению, обычный шунт мальчику не подходит. Ему нужен программируемый клапан с индивидуальным подбором давления: устройство контролирует уровень жидкости в голове, и когда он повышается, лишняя жидкость отводится. Такая система — спасение от нестерпимых болей. А главное — от инсульта, от поражения головного мозга, от деградации.

Но если сама операция проводится бесплатно, то шунт нужно покупать. Стоит он недёшево — более 200 тысяч рублей. Семья Артемия уже давно исчерпала свои финансовые возможности, поэтому они обратились в петербургский благотворительный фонд «Спасение», который открыл сбор средств.

