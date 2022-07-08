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    Багажник краснокнижных осетров на 12 млн рублей нашли сотрудники ГИБДД, остановив «Ладу» в Томске

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    Сотрудники ГИБДД в Томске остановили водителя для проверки документов, а его машина оказалась полна краснокнижной и запрещенной к вылову рыбы. Ущерб государству насчитали в миллионах.

    МВД МЕДИА

    Патрулируя Бердскую улицу в Томске, сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2109, сообщает 8 июля «МВД Медиа». За рулем находился 51-летний житель города Северска, а в салоне машины полицейские заметили мешки. Мужчина рассказал, что в них осётр. Осмотрев «Ладу», инспекторы нашли еще несколько мешков с рыбой в багажнике. При этом документов, необходимых для перевозки такой продукции, у водителя не оказалось.

    На место вызвали следственно-оперативную группу. В итоге у мужчины изъяли 83 рыбины, из которых, как показала экспертиза, 79 — это сибирский осётр, занесенный в Красную книгу России, и четыре — запрещенная к вылову нельма. Ущерб, причиненный государству, оценили в 12 миллионов рублей. Сам же задержанный пояснил, что купил рыбу для себя у неизвестных лиц за 60 тысяч рублей.

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    По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов).

    Фото: «МВД Медиа»

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