Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции

Бывшие руководители ФИФА и УЕФА Зепп Блаттер и Мишель Платини оправданы по делу о коррупции. Об этом 8 июля пишет Reuters со ссылкой на решение швейцарского суда.



Бывшим функционерам грозило до пяти лет тюремного заключения. В ходе разбирательств прокуратура запросила для них 18 месяцев условного срока. Блаттера и Платини обвиняли в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов.