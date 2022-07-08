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    Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции

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    Бывшие руководители ФИФА и УЕФА Зепп Блаттер и Мишель Платини оправданы по делу о коррупции. Об этом 8 июля пишет Reuters со ссылкой на решение швейцарского суда.

    Бывшим функционерам грозило до пяти лет тюремного заключения. В ходе разбирательств прокуратура запросила для них 18 месяцев условного срока. Блаттера и Платини обвиняли в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов.

    Подозреваемые отрицали свою вину. В итоге суд счел доказательства недостаточными.

    Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 года. В феврале 2016 года преемником Блаттера стал Джанни Инфантино. После отстранения Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на шесть лет и восемь месяцев.

    Платини занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год. Осенью 2015 года он был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности, однако позднее этот срок сократили до четырех лет. Отстранение истекло в октябре 2019 года.

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