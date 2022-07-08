В поисках тишины. Что создает шум в многоэтажках и как от него скрыться

Обживаясь после переезда в квартиру в новостройке, новоселы часто страдают от шума — соседи делают ремонт, и это неизбежно. Однако и после периода адаптации проблема шума и посторонних звуков волнует многих. На это влияет всё — от материала и особенностей строительства дома до его окружения.

Фото: pexels.com Поделиться Поделиться





Уровень тишины и качество звукоизоляции хоть и не являются основными критериями при выборе новой квартиры у клиентов, но всё же застройщики уделяют этому значительное внимание, так как от тишины во многом зависит уровень комфорта.

Нормы и источники шума

Согласно нормам уровень шума в квартире не должен превышать 40 децибел днем и 30 ночью, небольшое и кратковременное превышение шума допускается, но не более 1 % от времени замера. Как пояснила директор по маркетингу компании Полис Групп Ольга Ульянова, в России приняты нормативы индекса шумоизоляции наружных стен, межквартирных перегородок и пола. В связи с тем, что бОльшая часть квартир сдается без чистовой отделки, то в конечном счете звукоизоляция перекрытий (пол и потолок) является задачей собственника квартиры. Звукоизоляция межквартирных стен и наружных стен — задача застройщика. Нормативная звукоизоляция достигается толщиной стен с учетом применяемых материалов.



— Но здесь мы говорим о бытовом и уличном шуме, — добавила Ольга Ульянова. — Но головной болью новоселов является шум работающих перфораторов и отбойных молотков. Здесь не спасет никакая звукоизоляция и нужно ориентироваться на законодательные акты, которые приняты в регионе или на собраниях собственников жилья

— Основные вопросы возникают по работе инженерного оборудования, — добавил Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам Объединения «Строительный трест». — Например, силовые элементы управления лифтов, расположенные на последнем этаже, и лебёдки довольно громко работают. Также шумовые эффекты возникают от движения теплоносителя в коллекторных. Раньше беспокойство вызывала работа вентиляционного оборудования, но в последнее время мы стали применять вентиляторы с EC-приводом, с хорошими шумовыми характеристиками.



Кроме того, как отметил маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин, на степень шумоизоляции не в последнюю очередь влияют толщина несущих стен, качество строительства и отделки, особенности прокладки внутренних инженерных сетей и многое другое.

Как обеспечить тишину?

Основными техническими решениями для обеспечения тишины являются элементы и узлы с повышенными акустическими характеристиками — это акустическая вата в перегородках, звукоизоляционные подложки в «пироге» стяжек, насосное оборудование с акустической защитой, конфигурации коллекторов отопления и водоснабжения специальной формы, снижающей кавитационные шумы, а также многокамерные оконные стеклопакеты, пояснил Сергей Паньков.



В целом тишину жильцам может обеспечить изначально грамотно подготовленный проект жилого комплекса, считает Мария Маркова, заместитель генерального директора архитектурного бюро Setl Group. Так, в холдинге для каждого проекта делают акустические расчеты, в том числе проверяют шумоизоляционные характеристики материалов для перегородок и полов, обязательно учитывают расстояния до площадок отдыха во дворе, до мусороконтейнерных площадок, от жилых домов до въездов в паркинг и др. Сами дворы в проектах Setl Group закрыты от машин, что тоже снижает уровня шума и обеспечивает жильцам дополнительную безопасность.



При разработке проекта застройщик учитывает как воздушные, так и ударные шумы, которые передаются по жестким узлам стен и перекрытий, шумоизолирует технические помещения, где находится работающее оборудование: венткамеры, тепловые пункты, насосные, машинные отделения лифтов — такие помещения никогда не располагаются смежно с жилыми или встроенными помещениями. Кроме того, в проектах холдинга используются современные малошумные лифты.

— Для исключения структурных шумов на наших объектах класса масс-маркет полы устраиваются с использованием материалов типа «Рефом» или «Изолон», — говорит Маркова. — В проектах элитного сегмента мы устраиваем стяжку пола, «плавающую» по минплите и отделенную от стен упругим материалом. Для исключения транспортных шумов большое значение имеет качественное остекление балконов и комнат. Наш холдинг использует стеклопакеты с учетом необходимой шумозащиты.



— Никто не мешает улучшить нормативы СЭС при проектировании и сделать свой продукт привлекательнее, — говорит Нина Экстер, руководитель проектов девелопмента Becar Asset Management. — Наши коливинги We&I или You&Co соответствуют как строительным нормам, так и требованиям к отелям категории 4 звезды. Многие материалы, которые мы используем в строительстве, работают на подавление внешнего шума — пустотелые блоки СКЦ и минераловатные плиты, теплые алюминиевые профили окон с двухкамерным стеклопакетом отсекают звуки с улицы. В проекте Digital Village сделано дополнительное противопожарное усиление перекрытий, что увеличивает класс безопасности здания и выполняет функцию шумоизоляции. Входные двери в номера сделаны из массива с внутренним заполнением из шумопоглощающих материалов, которые вместе с выпадающим порогом обеспечивают дополнительную звукоизоляцию.

Где тише всего?

В разных домах шум распространяется по-разному и слышимость разная. Во многом это зависит от конструкции и материала строительства.



По словам Ольги Ульяновой, в классическом понимании лучшей звукоизоляцией обладают кирпичные дома, в качественном панельном доме, где хорошо сделана герметизация стыков межэтажных перекрытий и стеновых панелей, также низкий уровень звукопроводимости, шум «гасится» на стыках перекрытий. Кирпично-монолитные дома же обладают меньшей звукоизоляцией — по словам эксперта, всему виной сквозные вертикальные конструкции, которые являются прекрасным проводником шума.

— По монолитным конструкциям звук распространяется лучше, чем по сборным и составным, однако стоит отметить, что конструктивная схема дома крайне мало влияет на его акустические свойства, — добавил Андрей Паньков. — Гораздо большее влияние на уровень шумоизоляции оказывают планировочные и инженерные решения.

— В домах из железобетона, а также панельных и монолитных, звук передается самими конструкциями, — продолжил Евгений Ортин. — Типичный пример — звук «железных шаров», которые зачем-то катают по полу соседи сверху, — объясняется температурным напряжением в арматуре железобетонных конструкций. Ни к соседям, ни тем более к «железным шарам» звук этот никакого отношения не имеет, зато отлично иллюстрирует звукопроницаемость стен.



В этом отношении кирпичные дома кажутся более комфортными, однако и тут есть свои нюансы: к примеру, на распространение звука влияют толщина и материал межкомнатных перегородок.

А по словам Марии Марковой, наиболее эффективной технологией строительства сегодня считается кирпично-монолитная. Сочетание кирпича с монолитным каркасом позволяет значительно увеличить темпы строительства при сохранении высоких показателей качества. Стены здания, выполненные с применением кирпича и утеплителя, в сочетании с качественным остеклением обеспечивают хорошую шумоизоляцию от наружного шума в здании.

Идеала не существует

Дом, стоящий на магистральной шестиполосной дороге, будет менее привлекателен, чем такой же, расположенный на границе парка, но по словам Андрея Панькова, современный уровень технологий позволяет достичь необходимого комфорта практически в любом объекте.

Ольга Ульянова считает, что всё же нельзя назвать индекс звукоизоляции очень важным фактором при выборе квартиры, зачастую это решаемая проблема, и собственник квартиры, сделав качественный ремонт, сможет максимально оградить себя от шума соседей. Но здесь надо понимать, что качественная звукоизоляция забирает у квартиры драгоценные метры и высоту, поэтому новоселы всегда ищут компромисс в этом вопросе. Однако полностью оградить новосела от шума практически невозможно, особенно от шума строительных работ.



— Абсолютно звуконепроницаемых помещений не существует, в той или иной степени соседей слышно в любой многоэтажке, — подытожил Евгений Ортин. — Недаром так называемый закон о тишине, предписывающий соблюдение жильцами тишины в вечерние и ночные часы, никаких поблажек относительно конструктива дома не предусматривает.

По его словам, даже учитывая, что допустимые уровни звукопроницаемости в жилых помещениях регламентируются специальными сводами правил и ГОСТами, проблема шумоизоляции не решается на 100 % , иначе такого вопроса не возникало бы. Поэтому при покупке квартиры следует обратить внимание на опыт застройщика, качество строительства и, по возможности, проконсультироваться по этому вопросу со счастливыми обладателями уже построенных им квартир.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»