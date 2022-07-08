Рога, лапы хищника и струю бобра пытались вывезти из Петербурга в Дубай под видом косметики

Пять тонн незадекларированных товаров, среди которых были части диких животных, нашли в грузе, который летел из Петербурга во Вьетнам через Дубай.



Вместо обозначенных в документах шампуней, зубных паст и средств личной гигиены таможенники нашли 1426 рогов парнокопытных, 120 лап хищников, струю бобра и другие части диких животных, сообщает 8 июля пресс-служба СЗТУ.