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    Рога, лапы хищника и струю бобра пытались вывезти из Петербурга в Дубай под видом косметики

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    Пять тонн незадекларированных товаров, среди которых были части диких животных, нашли в грузе, который летел из Петербурга во Вьетнам через Дубай.

    Вместо обозначенных в документах шампуней, зубных паст и средств личной гигиены таможенники нашли 1426 рогов парнокопытных, 120 лап хищников, струю бобра и другие части диких животных, сообщает 8 июля пресс-служба СЗТУ.

    пресс-служба СЗТУ

    Помимо этого, в коробках были ювелирные изделия, сигареты, алкоголь, детские смеси, одежда, обувь, часы, запасные части для автомобиля, средства для макияжа. Общий вес груза составил 5 тонн.

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    Возбуждено два уголовных дела по статьям «Контрабанда особо ценных диких животных» и «Контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий», а также составлены протоколы о «недекларировании либо недостоверном декларировании товаров» и «несоблюдении запретов и ограничений».

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